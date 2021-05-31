Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

AŞI SERTİFİKASI

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Nikos Dendias, iki ülke arasındaki aşı sertifikası konusu ile ilgili konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Yunanistan ile Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık” ifadelerini kullanırken Dendias, "Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık.” değerlendirmesinde bulundu.

DÜN ATİNA'YA GELMİŞTİ

Bakan Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gelmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede heyetler de hazır bulundu.

Görüşmede ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumu ele alındı.

AZINLIK HAKKINDA BİLGİ ALDI

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

Görüşme ile ilgili bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladık ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdik." ifadelerini kullandı.

GÜMÜLCİNE CELAL BAYAR AZINLIK LİSESİ'NE İNCELEME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi'nde incelemelerde bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Twitter hesabı üzerinden ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Soydaş çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmeleri ve her yaşta ana dillerinde eğitim almaları önemli. Bu sorunların çözümü için soydaşlarımıza desteğimiz sürecek." dedi.

DR. SADIK AHMET'İN KABRİNE ZİYARET

Türk köyü Çepelli’de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmış ve Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden kabir ziyareti ile ilgili bir paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türk Azınlığının hakları için son nefesine kadar mücadele etmiş dava adamı merhum Sadık Ahmet’in Gümülcine’deki kabrini ziyaret ettik. Sadık Ahmet'in davasına sahip çıkan tüm soydaşlarımıza selam olsun." notunu ekledi.

Çavuşoğlu'ndan ziyaret öncesi Yunanistan'a mesaj Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunarak, Yunanistan'a pozitif bir gündemle gittiğini belirtti.

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları 26-27 Mayıs'ta görüşecek Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.