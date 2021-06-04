Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, son haftalarda Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini sıklıkla dile getirmesi ve sonrasında parti yönetiminin ve tabanının buna hazırlanması, Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri İyi Parti ve Saadet Partisinde rahatsızlık oluşturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumuna ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de iddia edildi.

AKŞENER'DEN GÖNDERME

Adaylık konusunun Kılıçdaroğlu ile diğer liderler arasında henüz konuşulmadığı belirtilirken Akşener’in katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlerinin Kılıçdaroğlu’na bir ‘gönderme’ niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Akşener, söz konusu programda “Kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim; Şahsi bir hedefe, kendime dair bir projeye yönelik adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım. Şu an itibarıyla erken” ifadelerini kullanmıştı. Kulislerde İyi Parti liderinin bu sözlerle, Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı biçimde 'Adayımız değilsin' mesajı verdiği konuşuluyor.

Canlı yayında sinyal verdi! Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışılırken CHP lideri katıldığı bir programda adaylığın sinyalini verdi.

PLANLI MI?

Öte yandan, adaylık krizinin önümüzdeki günlerde daha derinleşebileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının planlı olduğunu öne süren de var. CHP Genel Başkanı’nın, ismi anketlerde öne çıkan muhtemel adayların seçimlere kadar yıpranmasını önlemek için kendisini öne çıkardığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ortam hazırlıyorlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleri sonrası kulisler hareketli.