Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyareti kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Fransız basınına yazdı: Dostuz ve böyle kalacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız basınında makalesi yayımlandı. Bakan Çavuşoğlu, yazısında iki ülke arasındaki dostluktan yaşanılan gerginliklere kadar birçok konudan bahsetti.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. İsrail’in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor."