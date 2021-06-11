Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İnce, muhalefet tarafından basın kuruluşlarının kontrol altında tutulduğunu ve Memleket Partisi haberlerinin yapılmaması için medyanın parayla tehdit edildiğini açıkladı. İnce “CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce’yi gösterirsen sana para vermeyiz. Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız” diye konuştu.