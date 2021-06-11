Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İnce, muhalefet tarafından basın kuruluşlarının kontrol altında tutulduğunu ve Memleket Partisi haberlerinin yapılmaması için medyanın parayla tehdit edildiğini açıkladı. İnce “CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce’yi gösterirsen sana para vermeyiz. Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız” diye konuştu.
Muhammer İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz
11.06.2021 - 04:48 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.
Etiketler : muharrem ince,chp,
792925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/792925.aspx
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