Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'da önemli görüşmeler gerçekleştireceğini bu görüşmelerden birinin de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile olacağını duyurmuştu. Miçotakis'ten görüşme öncesi olumlu hava oluşturacak açıklamlar geldi.

"POZİTİF BİR GÜNDEME AÇIĞIZ"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği tarafından belirlenen koşullara uyması şartıyla Türkiye ile kademeli, orantılı, tersine çevrilebilir ve pozitif bir gündeme açığız" ifadelerini kullandı.



Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, pazartesi günü Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin oturum arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması NATO Zirvesi ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız" dedi.

NATO'da 4 liderle baş başa görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan son hazırlıklarını yaptı. Yoğun bir gündemle Brüksel’e gidecek olan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra dört ülke lideri ile baş başa görüşecek.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Nikos Dendias, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikası konusunda anlaştığı duyuruldu.

Çavuşoğlu'ndan ziyaret öncesi Yunanistan'a mesaj Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunarak, Yunanistan'a pozitif bir gündemle gittiğini belirtti.