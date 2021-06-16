Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile siber güvenlik ile ilgili görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantı sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında bir gerilim olmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda, “Tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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