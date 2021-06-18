Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAĞRI ERHAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

¥ NATO’da liderlere Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda İngilizce bir kitap takdim ettiniz. Reaksiyonları nasıl oldu?

Dünya liderlerini bu noktada özellikle bilgilendirmek istedik. Ama maalesef ABD örneğin hâlâ Afrin'deki hastanenin bombalanması konusunda, orada bu terör örgütünün YPG olduğunu söyleyemedi. Biz her ne olursa olsun terörle mücadeleye devam edeceğiz. Biz her zaman 'iyi terörist, kötü terörist' şeklindeki ikircikli tavırla terörün yok edilemeyeceğini vurguladık. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok. Bunları da Sayın Biden'la çok açık, net konuştum.

¥ Biden'ın F-35 konusunda görüşü değişti mi?

Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayii ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanı'mız, Millî Savunma Bakanı'mız ve Savunma Sanayii Başkanı'mız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler.

¥ Biden’ı Türkiye’ye davet etmiştiniz. Bir takvim belirlendi mi?

Belirmedi ama takvimin sinyalleri ortaya çıktı. Şu an aşırı yoğun programlarına rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istediğini söyledi.

¥ Türk ordusunun Afganistan'daki varlığı devam edecek mi?

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Bölgede barış sürecini kalıcı hâle getireceğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz.

¥ Doğalgaz ve petrol araması konusunda Azerbaycan ileri bir düzeyde. Karadeniz’de veya başka bölgelerde ortaklık yapılacak mı?

Azerbaycan'la bizim TANAP ve TAP'tan gelen bir dayanışmamız söz konusu. Değerli dostum İlham Aliyev kardeşimizle böyle bir adımı Libya'da da atabiliriz. Ben kendisine de bu teklifi yaptım. O da böyle bir şeyden memnun olacağını, böyle bir adıma kendilerinin de girebileceğini söyledi.

¥ Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığa daha yakın durduğu gözleniyor. Bir sonraki seçimde rakibinizin nasıl bir profilde olmasını istersiniz?

Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor. Bu iş tabii kurusıkı atmakla olmuyor. Bunun için ciddi bir ekip ve kadro çalışması bizim için önem arz ediyor.

¥ Tam normalleşme ne zaman olacak?

Aşılamada sıkıntı yok, iyi bir konumdayız. Çin de, Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız?' sorusunun cevabını Sağlık Bakanı’mız en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden kurtulmak...

Biden: Erdoğan ile toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

IRKÇILIK ARTIK MİLLÎ GÜVENLİK MESELESİ

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını gibi küresel bir felaketin üstesinden ancak uluslararası iş birliği ve dayanışmayla gelebileceklerine inandıklarını söyledi. Yerli aşı kullanıma sunulduğunda başta yakın coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkeler olmak üzere aşı yardım ağını genişletmeyi hedeflediklerine işaret eden Erdoğan "Yerli aşımızın klinik deneylerine ev sahipliği konusunda gönüllü olan dost ülkeler var. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinde yer alan dostlarımızın da bu konuda sergileyecekleri iş birliğinden memnuniyet duyacağız" diye konuştu. Göç krizinin yansımalarından birinin de nefret söylemlerinin tırmanması olduğunu dile getiren Erdoğan "Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir millî güvenlik sorununa dönüşüyor. Güneydoğu Avrupa da bu tehdit ve sınamalardan fazlasıyla nasibini alıyor. Vatandaşlarımızın birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak projelere odaklanmamız bu bakımdan büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da iş birliği ve diyalog çağrısı yaptı.

Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken kitap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinde görüştüğü liderlere “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını verdi.