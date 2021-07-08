Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür mesajı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.