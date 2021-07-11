Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde, Kuşoğlu’nun açıklaması için yaptığı “Bu noktada seçim sathı mahalline girmeden, bunlar tabii açıklamalardır diye görüyorum. CHP’nin kimi aday göstereceğini bilmiyorum. Şu andaki açıklamalar hep spekülatif oluyor genelde, onun için de bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum” değerlendirmesinin ardından bir tepki de ittifakın diğer ortağı İyi Parti’den geldi.

“GÖNLÜMÜZDEN AKŞENER GEÇİYOR”

İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bir gazetecinin, ‘Millet İttifakı’nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu konuşuluyor, ne diyeceksiniz?’ sorusu üzerine, “Öyle bir şey konuşuluyor’ diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünde birinin olması geçiyor. Doğal bir şey. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var” çıkışını yaptı.

Adaylık, ittifakı vurdu Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini dile getirmesi Millet İttifakı’nın diğer ortakları İyi Parti ve Saadet Partisinde rahatsızlık oluşturdu.

“YANLIŞ OLDU”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarından gelen bu tepkiler üzerine geri adım attı. Bir gazeteciye konuşan Kılıçdaroğlu “Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu” dedi.

DAHA ÖNCE KENDİSİ YAPMIŞTI

Yardımcısı Kuşoğlu’nun sözlerini “zamansız” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu’nun kendisi de daha önce birçok kez adaylık sinyali veren açıklamalar yapmıştı.

İYİ Parti'den CHP'ye adaylık cevabı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” açıklaması tartışılmaya devam ederken, ittifak ortağı İyi Parti’den cevap geldi.

İyi Parti ve HDP arasında adaylık kavgası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "HDP, kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

