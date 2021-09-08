Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Almanya, Afganistan'daki duruma ilişkin bir video konferans düzenledi. Konferansa Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu, Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini aktardı.

AFGANİSTAN DİPLOMASİSİ

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu. Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan ile ilgili, "Ülkedeki çatışmaların iç savaşa neden olmamasını umuyoruz" dedi.

Türkiye’den Afganistan’a gıda yardımı Sadakataşı Derneği, zor günler geçiren Afganistan’a insani yardım ulaştırdı. Dernek başkent Kabil’de yaşayan 150 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.