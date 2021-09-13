Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiçe ile görüştü. TBMM’de Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, “Kısa bir süre önce Belgrad’da görüşmemizin ardından bu sefer sizi Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İkili ilişkilerimiz tarihin en iyi dönemini yaşıyor. Dışişleri Bakanlığı döneminizde iki dost, iki kardeş gibi çalışmalar yaptık. Meclis Başkanı olarak da özellikle parlamenter diplomasi yöntemiyle de ilişkilerimize katkı yapmaya devam ediyorsunuz. En son Sırbistan ziyaretimiz marjında Başkonsolosluğumuzu da açtık. Bu Başkonsolosluğun açılma döneminde çok önemli destekleriniz oldu. Teşekkür ediyorum. Türkiye’de en çok fahri konsolosluğu olan ülkelerden bir tanesi sizsiniz. Bu konsoloslukların ilişkilerimize önemli katkılar sağladığını da görüyoruz” şeklinde konuştu.

TBMM’de gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu “Daçiç'in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi parlamentolar arası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak” dedi.