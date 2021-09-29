Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir buçuk yıllık aranın ardından ilk yüz yüze görüşmeyi bugün Soçi'de gerçekleştirecek. Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi, başta güvenlik önlemleri olmak üzere, zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ İDLİB OLACAK

Bugün Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yoğun bir gündemle görüşme gerçekleştirecek. İki liderin Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleleri değerlendirmesi bekleniyor.



Görüşmenin ana konusunun ise yine Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilim olması ön görülüyor. Bölgedeki Türk gözlem noktalarının daha iyi korunması, gözetleme sistemlerinin kurulması, Türk - Rus ortak devriyelerin daha aktif olarak çalışması ve terörist gruplara karşı alınan önlemler görüşmenin alt maddelerinde yer alacak. Soçi’de liderlerin görüşmesi öncesi dünden itibaren Rus polisi tarafından olağan seviyede tedbirler alındı. Birçok polis kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılırken kentin ana yolları ve şehir merkezinde trafik kontrolleri yapıldı.

SOÇİ'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, öğlen saatlerinde Soçi kentine ulaşması beklenirken Soçi Uluslararası Havaalanı’nın bulunduğu Adler bölgesi ile görüşmenin gerçekleşeceği Putin’in konutu olan Boçarov Ruçey hattı boyunca da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü. Korona virüs önlemleri nedeniyle Erdoğan-Putin görüşmesini takip edecek olan Rus ve Türk gazeteciler konuta alınmazken liderlerin görüşmesinden sonra basın toplantısı yapılmayacağı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, birçok dünya lideriyle Karadeniz kıyısında bulunan Soçi'deki resmi yazlık konutu Boçarov Ruçey’de görüşmeyi tercih ediyor. Deniz manzarası bulunan konut onlarca hektar genişliğindeki bir alanda yer alıyor. Putin, 2008’de Soçi’deki yazlık konutunda eski ABD Başkanı George W. Bush ve 2018’de Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlamıştı.

Erdoğan ve Putin'den Soçi'de 'idlib' mesaisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 buçuk yıllık aradan sonra Soçi'de gerçekleştirilecek zirvede buluşacak. İki liderin buluşmasında ana gündem maddesinin İdlib olacağı biliniyor.