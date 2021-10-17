Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün sürecek olan Afrika ziyareti bugün başlıyor. Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Erdoğan, 17-20 Ekim'de Afrika ziyaretlerde bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

İLK ZİYARET ANGOLA'YA

Erdoğan ilk olarak Angola’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada mevkidaşı Joao Lourenço ile görüşecek. Buluşmada, Angola ile Türkiye’nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması konusu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’nın ardından Togo’ya geçecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesi 2020’de 150 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi olacak. Erdoğan son ziyaretini Nijerya’ya yapacak.

Erdoğan'ın Afrika çıkarması bugün başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor. Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek olan Erdoğan'ın amacı, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi.

Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'nde Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak Türkiye'nin kıta sahanlığına girmeye çalışan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki gösterdi.