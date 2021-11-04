Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002’den bu yana 19 yıldır sürdürdüğü iktidarıyla Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 3 Kasım 2002’nin Türkiye siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

AK Parti’nin bir taraftan bütçeyi güçlendirirken, diğer taraftan hak ve özgürlükleri güvenli bir ortama taşıdığını vurgulayan Yazıcı, üç alanda faaliyetleri yoğunlaştırdıklarını, bunlardan birinin sosyal güvenlik olduğunu, dezavantajlı gruplara öncelik verdiklerini kaydetti. İkinci alanın ekonomi olduğunu belirten Yazıcı, hukuksal güvenliğin ise önem verdikleri alanların üçüncüsü olduğunu kaydetti.

"AK PARTİ, KAPSAYICI SİYASETİN ADIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti’nin, 19 yılda, her hizmet alanında tarihî reformlara ve devasa yatırımlara imza attığını bildirdi.

Çelik, şunları kaydetti: Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti, bu kapsayıcı siyasetin adıdır.

AK PARTİ'NİN BAŞARISI 'DEVLET-MİLLET BÜTÜNLEŞMESİ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, 19 yılda önemli hizmetler ve büyük projeler yapıldığını dile getirerek, AK Parti’nin en büyük başarılarını “devlet-millet bütünleşmesi”, “vesayetler devrinin sonlandırılması” ve “özgüven inşası” şeklinde sıraladı. Kurtulmuş, seçim anketleri ile ilgili de “Bütün anketlerde AK Parti açık ara birinci parti. Bu kadar algı operasyonlarına rağmen CHP, HDP’nin toplamı da yüzde 35’in üstüne çıkmıyor” dedi.

Erdoğan'dan AK Parti paylaşımı: Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını sosyal medya hesabından bir paylaşımla kutladı

AK Parti iktidarda 19 yılı geride bıraktı AK Parti iktidarında, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı.