Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları:

"Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. İl il Anadolu'yu geziyoruz, adım adım 2023'e yürüyoruz. Biz yürüyünce korkaklar sinecektir, zalimler kaçışacaktır, fitne barikatları yıkılacaktır. Vatanımızı karış karış dolaşıyoruz, gönüllere misafir oluyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi samimiyetle yoğunlaştırıyoruz."

"Teşkilatlarımız, disiplinli, düzenli olmakla beraber meselelerin takipçisidir. Her kademedeki dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

SİPARİŞLE ÇALIŞAN ANKET FİRMALARINA TEPKİ

"Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz girdiğimiz gönüllerdir, konvoylarımızı selamlayan yüreklerdir, yapılan köprülerdir, açılan yollardır, büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, sessiz çığlık aziz millet evlatlarıdır."

"Yok MHP'nin oyu buymuş yok AK Parti'nin oy oranı buymuş diyen kurşun askerler sözüm sizedir; Türkiye'nin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını eninde sonuna göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız, asla oyalanmayacağız. MHP kulislerin partisi değildir, çıkar gruplarının partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır."

"ANCA BERABERİZ KANCA BERABER OLACAĞIZ"

"Sefer bizden zafer Allah'tandır dedik. Milletimize, ülkemize karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Daha adil, daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanıştır. Bilhassa söylemek isterim ki Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak olmayıp, iç ve dış yıkım cephesine karşı direniştir. "

"MHP ittifak ortağı olsa da sorumluluğu muhalefettir. Bunun neresi yanlış? Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tedavüle gireli yaklaşık 3 buçuk yılı bulmuştur. MHP minderden kaçmaz, biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız."

"TEMELİ YÜZDE 50+1'DİR"

"Fala bakacaklarına, onu bunu bırakıp faziletli olmayı tercih etmelidirler. Hele bir köşe yazarının 'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini de zillet mürekkebine batırmıştır. Bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Gerçek tıpkı güneş gibidir, Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda gerginlik değil, güven vardır."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet sistemi yüzde 50+1'dir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak bir şeklidir."

KADIN CİNAYETLERİNE SERT TEPKİ: ZAMAN KONUŞMA ZAMANI DEĞİL

"10 Kasım sabahı Senem Kafalı kardeşimiz, 11 Kasım sabahı Hanife Demirci kardeşimiz, 11 Kasım akşamı Selime Pişkin kardeşimiz, 12 Kasım'da da Gülsüm Yarış kardeşimiz şiddet kurbanı olmuştur. Başak Cengiz kızımız sokakta yürürken hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist, bir canavar tarafından maalesef hayattan koparılmıştır. Bu cani hedef olarak seçtiği Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür."

"Artık zaman konuşma zamanı değil, tedbirleri sırasıyla alma zamanıdır. Biz geciktikçe bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Artık klişe sözler geçersizdir, vakit şiddetin kökünü kurtarma vaktidir. "

"GEREKİRSE İDAM CEZASI BİLE TARTIŞMAYA AÇILMALIDIR"

MHP'nin kadınlara reva görülen şiddetin engellenmesi hususunda görüş ve önerileri şunlardır. Ailenin korunması konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç vardır. Parti olarak 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel yasalaşması istediğimizdir. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimlerine imkan tanınmamalıdır. Caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterilmesine izin verilmemelidir. Ülkemizin şiddet haritası çıkarılmalıdır.

Bu konuda asla tavizimiz olmayacaktır. Kesinlikle üstesinden gelinmelidir. Kadın onuru, insan onurudur. Başak Cengiz kızımızın muhterem babasına söz verdim. Katilin hak ettiği cezayı alması için avukatlarımızın girişimiyle masumiyetin yanında duracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Acı bizim acımızdır, hepimizin başı sağ olsun diyorum.

"CHP'NİN SON 50 YILLIK TARİHİ HUZURSUZLUĞUN TARİHİDİR"

CHP ile yüzleşmek demek Türkiye'nin huzursuzluk devirlerine ayna tutmak demektir. Darbe dönemlerinden tutun da anarşi dayatmalarına kadar CHP'nin bulunmadığı yıl neredeyse yoktur. CHP'nin son 50 yıllık tarihi huzursuzluğun tarihidir. Bizim CHP'ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır ancak bizim Kılıçdaroğlu ve şaşkın yönetimiyle sorunumuz vardır. Kılıçdaroğlu geçen haftaki konuşmamdan sanıyorum etkilenmiş, geçmişiyle yüzleşmek için devreye girmiş.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞME' MESAJI

Kılıçdaroğlu günah çıkartmak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun, biletini tek yönlü alman temennimdir. Türkiye'de iktidar değişmiyor, korkunç bir enkaz da görünmüyor. Gerçekten de CHP yaradır, yıkımdır, Türkiye düşmanlarının taşeronudur. Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. CHP yönetimi terörist Demirtaş'la helalleşmiş cezaevinden çıkmasını istemiştir. Kılıçdaroğlu helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip atmıştır.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bahçeli'den 'Türkkan'a küfür tepkisi: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur MHP Genel Başkanı Bahçeli, Lütfü Türkkan'a şehit yakınına küfür etmesi sebebiyle tepki göstererek, konuştuğu dilin düşman dili olduğunun altını çizip, sert tepki gösterdi.