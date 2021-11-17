Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yapılan MKYK toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’nun görüşme sonrasındaki açıklamalarını üzüntüyle karşıladığını ifade ederek “Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik. Sadece Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, ancak bu sakıt oldu” dediği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi

ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Toplantıda sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, asgari ücretin 3 bin 500 TL’nin altında olmaması için çalışmaların devam ettiğini belirterek “İşverenin ikna olacağı, çalışanları da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir çalışma yapıyoruz. Bu hafta sonuçlanacak” dedi. Erdoğan’ın ise sunumun ardından, ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dediği kaydedildi.

CEZAEVLERİNDE YENİ YOL HARİTASI

Toplantının bir diğer önemli konusu da açık cezaevindeki koronavirüs izinlerinin 30 Kasım’da bitmesinin ardından bundan sonra izlenecek yol haritası oldu. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir sunum yaptı. Koronavirüs izninden 92 bin kişinin yararlandığı belirtilen sunumda “Cezası 6 ay kalanların sayısı 28 bin, 1 yıl kalanların sayısı ise 42 bin. 28 binin 7 bini de SGK’lı olarak çalışıyor. Bazıları cezalarını bu süreçte tamamladı. Ancak, bunlar cezaevlerine giriş çıkışlarda hastalığı artırabilir” tespitleri yer aldı.

Toplantıda, cezası 6 ay ya da 1 yıl kalan mahkûmların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılabileceği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmaylarına konuyla ilgili bir çalışma yapılması konusunda talimat verdi. Ancak toplantıda, cezası 1 yıl kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması konusundaki görüşlerin daha ağır bastığı ifade edildi.

Beştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi! Koltuk detayı dikkat çekti Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü.

Karamollaoğlu: Erdoğan ile dostane bir görüşme yaptık Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.