Türkiye Gazetesi

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’nun (KESK) düzenleyeceği toplantı sebebiyle, 19 Aralık Pazar günü saat 3.30-15.00 saatleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü bahsi geçen yollara dair ayrıntı verdi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) tarafından 19 Aralık 2021 Pazar günü 13.30-15.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek açık hava toplantısı kapsamında alınacak emniyet tedbirlerine değinildi.



Açıklamada “18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 23.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi’nin ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde; Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarından bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı’ndan Celal Bayar Bulvarına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü, ihtiyaç olması halinde; GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde; Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapanacaktır. Yollar ile ilgili olarak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri rica olunur” denildi.

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