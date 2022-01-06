Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da yapılan gaz zammına tepkilerin, sistem karşıtı isyana dönüşmesinin ardından zam kararının geri alınması, protestoları dindirmeye yetmedi. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede yapılan eylemler sonucu, 12 polis hayatını kaybetti, 353 kişi yaralandı. Yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KAZAKİSTAN'IN YANIND AOLMAYA DEVAM EDECEK"

İbrahim Kalın, Kazakistan'daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.

Kazakistan’da protestolara katılan 2 bin kişiye gözaltı Kazakistan’ın Almatı kentindeki protestolarda kanun ve düzen ihlali nedeniyle 2 bin kişi gözaltına alındı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan mesajı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan açıklaması. Çelik, "Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir."

Kazakistan'da protestonun bilançosu açıklandı: 12 polis hayatını kaybetti Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi.