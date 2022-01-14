Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan habere göre, Moskova'da 13 yıl sonra gerçekleşen Türk-Ermeni görüşmeleri sona erdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan görüşmesinin 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ardından iki ülke arasındaki sınırın açılacağını öngördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen Aralık ayında Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme adımlarının karşılıklı olarak atılacağını duyurmuştu.

LAVROV MERAK EDİLENLERİ AÇIKLADI

2021'deki olayları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya’nın Güney Kafkasya’da istikrarı sağlama çabası çerçevesinde 3+3 iş birliği platformu ve Moskova’da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için her iki ülkenin özel temsilcilerinin yaptığı toplantı" hakkındaki soruları da cevapladı.

"TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ TOPLANTININ BAŞARILI OLACAĞINI UMUYORUZ"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirme yönünde girişimlerine de değinen Lavrov, her iki ülkenin de bu konuda özel temsilci atadıklarını hatırlattı.

Lavrov, "Bu konuda ilk toplantının Moskova’da gerçekleşmesine seviniyoruz. Buradaki rolümüz, doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktır. Bunun başarılı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem: Tarih netleşti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasında gerçekleşecek ilk toplantının 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacağını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan toplantısı için tarih verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasında gerçekleşecek ilk toplantının henüz tam tarihi belli olmamakla birlikte, ocak ayı içinde olmasını beklediklerini açıkladı.