Türkiye Gazetesi

Meral Akşener’in Genel Başkanlığı’nı yaptığı İyi Parti’nin kurucu isimleri arasında bulunan Vedat Yenerer partisinden istifa ettiğini açıkladı. İyi Parti TBMM Grup danışmanlığı görevine resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına rağmen hala kendisine tebliğ edilmediğin ifade eden Yenerer, İyi Parti yönetimine ve Akşener’e eleştirilerde bulundu.

GÖREVDEN ALMA ETİK DIŞI

Vedat Yenerer istifa gerekçesine ilişkin açıklamasında şunları söyledi: Kurucusu olduğum İYİ Parti’de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiç biri hala aramış değildir. Sayın Meral Akşener’den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum.

“BAZILARI GİBİ GÖSTERİŞ İÇİN YAPMADIM”

Bu partiye katılma nedenim Sayın Meral Akşener’in başlangıçta milli ve kurucu değerlere sahip çıkacağını beyan etmesiydi. Hiçbir şeyi bazıları gibi gösteriş için yapmadım. Türk milliyetçiliği davamdan hiç şaşmadım. Sahadaki çalışmalarımın parti yöneticileri tarafından görmezden gelinmesi, hatta ciddi olarak rahatsız olunması, bazen açıkça sabote edilmesi diğer arkadaşlarımızın da dikkatini pek çok kez çekmiştir.

OY GETİRMİŞ VATANSEVERLERİ KULLANDILAR

Seçim öncesi özel hazırlanan videoda Sayın Meral Akşener’e “Buraya FETÖ’cü giremez” diyen 4 Ergenekon sanığından biriydim. Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İyi partiden ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İYİ parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi.

Çaldığı bıçağı Meral Akşener'e hediye etmişti, gözaltına alındı Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı ve bunlardan birini de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği öğrenilen adam gözaltına alındı.