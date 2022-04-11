Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapılırken, Yavaş ilk kez 'cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili konuştu.

"BU TÜR ŞEYLERE YORUM YAPMIYORUM"

Basın mensuplarının Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklamasını hatırlatması üzerine konu ile ilgili konuşan Mansur Yavaş, "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, ne genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı. İşini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce söz vermiştim. Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçimi kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum" dedi.

"KENDİMİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Bu tür konuşmalara şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım, hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim" diyen Mansur Yavaş, "Siyasetin içinde bir insan değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim, rızam dışında. Ben de görevimin başındayım" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında, daha önce yaptığı açıklamada "Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. 'cumhurbaşkanlığı seçimi' denildiğinde akla, aday olarak bir CHP’linin gelmesi bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6’lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı’nın liderleri karar verecek" demişti.

Nisan ayının başında katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin öne çıkmasıyla ilgili konuşan İYİ Parti lideri Akşener ise, "Her iki arkadaşımızın da popülaritesine büyük saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın söylediğiniz sistem içerisinde adaylığına dair 'Hayır olmaz' diye bir durumunuz yok. Sayın Kılıçdaroğlu, o 6'lı masadaki genel başkanın inisiyatifine bağladı işi. Dolayısıyla o masadan çıkacak olana hepimiz uyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Erbakan’dan ‘Mansur Yavaş’ açıklaması Yeniden Refah lideri fatih Erbakan katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erbakan, ‘Milli Görüş kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatta olsaydı CHP ile olurdu’ söylemine tepki gösterdi. Erbakan, “Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dahil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı” dedi.