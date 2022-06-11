Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti çerçevesinde KKTC'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu KKTC Ercan Uluslararası Havalimanı’nda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca havalimanına gelen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşına teşekkür etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdikleri işbirliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teşekkür etti.