Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşmede gündemin, tahıl koridoru olduğu öğrenildi.

TAHIL SEVKİYATI BU HAFTA İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarına başladı, resmi açılış ise bugün yapıldı. Merkezin açılışını ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Bakan Akar, "Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Merkez, küresel gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Şu anda Karadeniz'de mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor" açıklamasını yaptı.

Tahıl Koridoru'nun hacmi 45 milyar dolar 400 milyon kişiyi ilgilendiren Tahıl Koridoru Anlaşması ile Ukrayna’dan yaklaşık 80 milyon ton buğday ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Uzmanlar anlaşmanın hacminin 45 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Tahıl koridoru anlaşmasının yankıları sürüyor: Beyaz Saray'dan Erdoğan'a teşekkür Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.