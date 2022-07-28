Türkiye Gazetesi

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Millet İttifakı cephesindeki görüş ayrılıkları her geçen gün derinleşirken, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlık oylamasında CHP ile İyi Parti yine ters düştü. CHP, HDP’lilerle ortak hareket ederek, Aydeniz’i savunup polisi suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ‘CHP’nin terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile iş birliği’ yaptığına yönelik açıklamalarına CHP yönetiminden çok sert tepki gelmişti. CHP sözcüleri, arka arkaya açıklama yaparak Cumhurbaşkanı’na hakarete varan sözler sarf etmişlerdi. Ancak, CHP sözcüleri bu açıklamaları yaptıkları saatlerde, CHP ile HDP arasındaki iş birliği TBMM’de bir defa daha tescillendi.

Meclis Anayasa-Adalet Komisyonunda polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında CHP’li üyeler ‘göstere göstere’ HDP’nin yanında yer aldı.

'HAYIR' OYU VERDİLER

Basına kapalı yapılan Karma Komisyon toplantısında edinilen bilgilere göre söz alan CHP’liler, Aydeniz’i savundu, polisleri suçladı. Polislerin milletvekilleri arasında ayrım yaptığını iddia eden bazı CHP’li üyeler "Konu HDP olunca polislerin tavrı değişiyor" dedi.

AK Partili üyeler "Komisyondaki oylamada CHP’liler göğüslerini gere gere HDP’nin yanında yer alarak, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ret verdiler" diye konuştu. Millet İttifakı olarak CHP ile aynı masayı paylaşan İyi Parti ise AK Parti ve MHP ile ortak hareket etti, ittifak ortağı ile ters düştü. AK Partililer CHP’nin bu tavrına tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU’DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla CHP’nin tavrına tepki gösterdi, Soylu, "Polise atılan yumruk, HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası, HDPKK’nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" ifadelerini kullandı.

80’E YAKIN DOSYASI VAR

Meclis’te 80’e yakın dokunulmazlık fezlekesi bulunan Aydeniz’in dosyalarının büyük bölümünün polise karşı mukavemet suçlamasından oluştuğu belirtildi. CHP’lilerin savunduğu Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Karma Komisyon raporunun 1 Ekim’den sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

CHP, polise yumruk atan milletvekilini korudu Meclis Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan DBP’li milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.