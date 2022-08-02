Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamasında, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını belirterek, "DEAŞ, El-Kaide, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör ortak noktasında buluşan zalim ve cani kötülük örgütleridir. Türkiye’nin duruşu ise hepsine karşı topyekun mücadele tek yoldur" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın duyurdu, Türkiye Madrid zirvesine katılacak Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya heyetleri 4'lü zirve gerçekleştirecek.