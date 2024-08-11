Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Talimat verdi: "Hep birlikte geçeriz"

AK Parti'den ayrılarak GELECEK Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, yuvasına geri mi dönüyor? AK Parti saflarına geçeceği konuşulan milletvekili Nedim Yamalı, iddiaları doğruladı. Davutoğlu'nun AK Parti başta olmak üzere diğer partilerle görüşme talimatı verdiğini söyleyen Yamalı, "Genel Başkan onay verirse hep birlikte AK Parti'ye geçeriz" dedi.

Siyaset gündeminde günlerdir milletvekillerinin AK Parti saflarına geçeceği konuşulan Gelecek Partili Mustafa Nedim Yamalı, söz konusu iddiaları doğruladı. AK Parti'den ayrılarak GELECEK Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yamalı, AK Partiye toplu geri dönüş sinyali verdi.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oda TV'ye konuşan Yamalı, Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere AK Parti'ye geçebileceklerini söylemesi gündeme bomba gibi düştü.

Yamalı söz konusu iddiaları “Bazı görüşmeler yapıyoruz. AK Parti de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var.” diye cevapladı.

"DAVUTOĞLU'NUN HABERİ VAR"

Görüşmelerin Ahmet Davutoğlu'nun haberi olmaksızın, gizlice yapıldığı iddialarını yalanlayan Mustafa Nedim Yamalı “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz" dedi.

"GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU'YLA BİRLİKTE GEÇERİZ"

Görüşmelerin Davutoğlu'nun talimatıyla yapıldığı söyleyen Yamalı, ayrıca Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçebileceği yönünde de değerlendirmede bulundu. 'Altılı masa'ya göndermede bulunan Yamalı şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir paket değiliz. 6’lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla yapılıyor ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz."

TOPLU GEÇİŞ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan Gelecek Partisi milletvekillerinin geçiş yapacağı tarihe ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; Gelecek Partili vekillerin çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.