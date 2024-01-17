AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yeni seçim şarkısını duyurdu, 'Sevdamızsın İstanbul'

17 Ocak 2024 10:04 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:19

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yeni bir şarkı daha paylaştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkı, "Sevdamızsın İstanbul, Davamızsın İstanbul, Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk, Vakit Tamam Yeniden İstanbul" dizeleriyle dikkat çekiyor.

"SEVDAMIZSIN İSTANBUL"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına bir yenisi daha eklendi. "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni şarkı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından kamuoyuna paylaşıldı.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte şarkının sözleri;



"Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul

Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda

Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın

hayallerini kurduğum rüya

Bir kez gören şehrimi olur müptelası

Şehirlerin sultanısın yar sen

Şairlerin ilhamısın

Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen

Müjdelenen bir çağrısın

Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam

Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam

Şehrim ister, ol hakim değil hadim

Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

Aynı ruh, aynı dava, aynı mana

Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın

İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın

İzin ver meşaleni hakedenler yaksın

Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul"