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    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yeni seçim şarkısını duyurdu, 'Sevdamızsın İstanbul'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yeni bir şarkı daha paylaştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkı, "Sevdamızsın İstanbul, Davamızsın İstanbul, Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk, Vakit Tamam Yeniden İstanbul" dizeleriyle dikkat çekiyor.

    "SEVDAMIZSIN İSTANBUL"

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına bir yenisi daha eklendi. "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni şarkı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından kamuoyuna paylaşıldı.

    AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte şarkının sözleri;


    "Sevdamızsın İstanbul
    Davamızsın İstanbul
    Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
    Vakit Tamam Yeniden İstanbul

    Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda
    Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın
    hayallerini kurduğum rüya
    Bir kez gören şehrimi olur müptelası

    Şehirlerin sultanısın yar sen
    Şairlerin ilhamısın 
    Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen 
    Müjdelenen bir çağrısın

    Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam
    Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam 
    Şehrim ister, ol hakim değil hadim
    Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

    Aynı ruh, aynı dava, aynı mana
    Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın
    İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın 
    İzin ver meşaleni hakedenler yaksın

    Sevdamızsın İstanbul
    Davamızsın İstanbul
    Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
    Vakit Tamam Yeniden İstanbul"

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiSeçim ŞarkısıİstanbulMurat Kurum
    Haberler > Politika > AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yeni seçim şarkısını duyurdu, 'Sevdamızsın İstanbul'
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