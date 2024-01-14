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    AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifakı sonuç verdi! CHP belediye başkanlığını kaybetti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bilecik Belediye Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimlerinde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız aday olan Mustafa Kaya, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kazanarak yeni belediye başkanı seçildi.

    AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifakı sonuç verdi! CHP belediye başkanlığını kaybetti
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifası sonrası Bilecik Belediye başkanlığı için olağanüstü meclis toplantısı düzenlendi.

    CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.

    İLK İKİ TURDAN SONUÇ ÇIKMADI

    İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı'na 11, AK Parti'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

    Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

    AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ BİRLEŞTİ

    Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi. Belediye başkanlığı seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti’nin 'desteğini alamayan' CHP, belediyeyi kaybetmiş oldu.

    Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek, "3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum. Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BilecikİYİ Parti
    Haberler > Politika > AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifakı sonuç verdi! CHP belediye başkanlığını kaybetti
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