AK Parti’den yedi başlıkta hizmet belediyeciliği

11 Ocak 2024 08:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 08:31

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Yerel seçimlere üç aydan az bir süre kala 26 şehrin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti’de, seçim beyannamesinde sona gelindi. 180-200 sayfa arası olması beklenen beyanname; Yerel Yönetimler Vizyonu, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik ve Hizmet Belediyeciliği olmak üzere yedi başlıkta hazırlandı.

AY SONUNDA AÇIKLANACAK

İlk 20 sayfası vizyon bölümünden oluşacak beyanname bugün (Perşembe) ya da en geç yarın (Cuma) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Beyanname ay sonunda, AK Parti Genel Merkezi’nde yapımı devam eden yeni konferans salonunda açıklanacak. Öte yandan AK Parti’nin 1300 adayı için ayrı bir tören hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Şölen havasında yapılması beklenen bu programın da Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları beyanname tanıtımı ile adaylar için düzenlenecek tören programının birleştirilebileceğini de belirtiyor.

HER ŞEHRE ÖZEL OLACAK

Adaylar kendi şehirlerinde ayrı bir lansman yapacak. Her ilin adayı o şehre özel beyanname hazırlayacak. Vaatler ve projeler o beyannamelerde yer alacak. Yönetimi muhalefette bulunan belediyelerde söz verilen ama gerçekleştirilmeyen vaatler için ayrı bir parantez açılacak. Vaatlerin ne kadarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tek tek ortaya konulacak. Vatandaşa Erdoğan Belediyeciliği ve Hizmet Belediyeciliği anlatılacak.