Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AK Parti’den yedi başlıkta hizmet belediyeciliği

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti'nin son şeklini verdiği beyannamenin detayları ortaya çıktı. 7 başlıktan oluşan seçim beyannamesinde uzun vadeli planlar, kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşım ve projeler dikkat çekti.

    AK Parti’den yedi başlıkta hizmet belediyeciliği
    Politika Haberleri  / Haber Merkezi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Yerel seçimlere üç aydan az bir süre kala 26 şehrin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti’de, seçim beyannamesinde sona gelindi. 180-200 sayfa arası olması beklenen beyanname; Yerel Yönetimler Vizyonu, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik ve Hizmet Belediyeciliği olmak üzere yedi başlıkta hazırlandı.

    AY SONUNDA AÇIKLANACAK

    İlk 20 sayfası vizyon bölümünden oluşacak beyanname bugün (Perşembe) ya da en geç yarın (Cuma) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Beyanname ay sonunda, AK Parti Genel Merkezi’nde yapımı devam eden yeni konferans salonunda açıklanacak. Öte yandan AK Parti’nin 1300 adayı için ayrı bir tören hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.  Şölen havasında yapılması beklenen bu programın da Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları beyanname tanıtımı ile adaylar için düzenlenecek tören programının birleştirilebileceğini de belirtiyor.

    HER ŞEHRE ÖZEL OLACAK

    Adaylar kendi şehirlerinde ayrı bir lansman yapacak. Her ilin adayı o şehre özel beyanname hazırlayacak. Vaatler ve projeler o beyannamelerde yer alacak. Yönetimi muhalefette bulunan belediyelerde söz verilen ama gerçekleştirilmeyen vaatler için ayrı bir parantez açılacak. Vaatlerin ne kadarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tek tek ortaya konulacak. Vatandaşa Erdoğan Belediyeciliği ve Hizmet Belediyeciliği anlatılacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Haber Merkezi
    Ak PartiSeçim
    Haberler > Politika > AK Parti’den yedi başlıkta hizmet belediyeciliği
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP'li vekiller adayda anlaşamadı, Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi! - PolitikaCHP'li vekiller adayda anlaşamadı, Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi!İddialar doğru çıktı, CHP'den Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen yerine sürpriz isim - Politikaİddialar doğru çıktı, CHP'den Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen yerine sürpriz isimCHP'de başkan adayları belli oluyor, bazı il ve ilçelerde isimler netleşti - PolitikaCHP'de başkan adayları belli oluyor, bazı il ve ilçelerde isimler netleştiMansur Yavaş isim isim açıkladı, aday gösterilmezlerse o da çekilecek - PolitikaMansur Yavaş isim isim açıkladı, aday gösterilmezlerse o da çekilecekCHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecek - PolitikaCHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecekMilliyetçi Hareket Partisi 55 başkan adayını açıkladı - PolitikaMilliyetçi Hareket Partisi 55 başkan adayını açıkladıİmama bıçaklı saldırıya tepki... Bahçeli: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecek - Politikaİmama bıçaklı saldırıya tepki... Bahçeli: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecekBiri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi - PolitikaBiri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberiÖzgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyor - PolitikaÖzgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyorCumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi! - PolitikaCumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...