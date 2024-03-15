Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kritik karar! SMA aşısı yaptırmayana nikah yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, nadir görülen bir hastalık olan ve merkezi sinir sistemi ile iskelet kas sistemini etkileyen SMA ile mücadele için alınan yeni kararı duyurdu. Yavaş, "Belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Adaylar ise kritik viraja yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında bugün ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen LGS ve YKS'ye girecek TİP-1 Diyabetli Öğrenciler İçin Diyabet Sensörü Destek Programı'na katıldı.

'SMA TESTİ YAPTIRMAYANLARA NİKAH KIYMAYACAĞIZ'

Burada konuşan Yavaş, evlilik öncesi isteyenlere ücretsiz SMA aşısı desteği sağladıklarını hatırlatarak alınan yeni kararı duyurdu.

Belediyeye evlilik için başvuranlardan SMA testi talep etme kararı aldıklarını belirten Yavaş, "SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" şeklinde konuştu.

"AİLELER İHMALKAR DAVRANIYOR"

Yavaş, "Bizim gözümüz sürekli olarak nerede, kime nasıl destek olabiliriz onu da diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde eğitim alması herkesin aynı şekilde sağlığından yararlanması gibi konulara sürekli el atıyoruz" diyerek sözlerine şöyle davet etti:

"Hatırlarsınız Türkiye'de sürekli olarak SMA'lı hastaların destek kampanyalarını gördükçe şöyle bir yol aklımıza geldi. Evlilik öncesi isteyen herkese ücretsiz olarak SMA aşısı yaptırıyoruz dedik ve daha sonra Sağlık Bakanı da bunu gündemine aldı.

Ancak görüyorum ki hala her gittiğimiz mitingde SMA'lı hastaların aileleri bizden destek istiyor. Dolayısıyla en azından kendi yetkimizi kullanarak belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz. Böyle bir zorunluluk yapalım.

Çünkü Sağlık Bakanlığı yapmasına rağmen maalesef aileler bu konuda biraz ihmalkar davranıyor ve sonuçta aile bir yaşam boyunca çile çekiyor."

30 YAŞ ALTINA HPV AŞISI

Yavaş, belediye tarafından sosyal destek verilen 30 yaş altındakilere ücretsiz HPV aşısı yaptırma kararı aldıklarını hatırlatarak, "İkincisi geçenlerde açıkladığınız HPV aşısı. Bu da Türkiye'de belki kamuoyu tarafından bilinmeyen ama kanser türleri içerisinde akciğer kanseri ve diğer kanserlerin dışında en fazla rastlanan ve insanların ihmal ettiği bir aşı. Bunu da inşallah 30 yaş altındaki sosyal destek verdiğimiz ailelerimizin çocuklarına ücretsiz şekilde yaptırma kararı aldık" dedi.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Genellikle bebekleri ve çocukları etkileyen kas hastalığı Spinal müsküler atrofi (SMA) halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak da biliniyor. SMA, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olabiliyor.

SMA, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedenidir. SMA, hayatta kalma motoru nöron geni 1’deki (SMN1) bir mutasyondan kaynaklanır.

Sağlıklı bir insanda, bu gen kaslarımızı kontrol eden sinirlerin işlevi için kritik olan bir protein üretir. Onsuz, bu sinir hücreleri düzgün şekilde işlev göremez ve sonunda ölmez, bu da zayıflatıcı ve genellikle ölümcül kas zayıflığına yol açar.

Başlangıç yaşı ve elde edilen en yüksek fiziksel dönüm noktasına göre dört ana SMA tipi vardır: I, II, III ve IV.