Bahçeli: Hesaplaşmaya hazırız

MHP lideri, ‘Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde meydan okudu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmaya hazır olduğumuzu ilan ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle Ankara Kızılcahamam’da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kur’ân-ı kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili MHP’ye yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

“ÜLKÜCÜ KALMAK DAHA ZOR”

Bahçeli şunları söyledi: “Ülkücü olmanın zor; ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü ‘meslek’ edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum.”

“HALK, NOW, SÖZCÜ TV’LER…”

“Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayâsız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını istiyorum.”

“HELALLEŞMEYECEĞİZ”

“Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız.”

“HEDEF CUMHUR İTTİFAKI”

“Bizden olmadığı hâlde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı’nı zaafa uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.”