Bahçeli'den CHP belediyelerine tepki: Beceriksizlere kapıyı gösterin

Yerel seçim için ilk mitingini Mersin’de yapan MHP lideri Devlet Bahçeli “Terör örgütünün kafesindeki CHP işgal edilmiştir. Artık bu beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı yürüyüşü seriye bağlanacak” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim mitinglerine, aday çıkardığı iki büyükşehirden biri olan Mersin’le başladı. “Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin” sloganıyla gerçekleştirilen mitinge AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de katıldı. 70 bin kişinin hazır bulunduğu mitingde konuşan MHP lideri Bahçeli, Mersin’in son beş yıldır yerinde saydığını belirterek şunları kaydetti:

Slogan belediyeciliği, dedikodu belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Kayırmacılık, haksızlık, partizanlık, yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin’in önünü kapatmıştır. Kurulan paravan şirketler kanalıyla, belediye imkânlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz. CHP’li Büyükşehir Belediyesi, umutları israf etmiştir. Geride kalan beş yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. Aldatma ve anafor siyasetine son verilmelidir. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir.

‘DEM’lenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye ‘hayır’ diyen bu CHP’dir. Terörist Demirtaş’ın avukatı olan bu CHP’dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin’i ‘DEM’lenmiş CHP musibetinden arındırmak millî güvenliğimiz, millî huzurumuz, millî onurumuz adına da mecburiyettir.

Bahçeli, Misakımillî’nin mirasçısının MHP ve Cumhur İttifakı olduğunu söyleyerek “Mersin’i Cumhurbaşkanı’mıza hediye edecek misiniz?” sözleriyle konuşmasına son verdi.