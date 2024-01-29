Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bahçeli'den CHP belediyelerine tepki: Beceriksizlere kapıyı gösterin

    Yerel seçim için ilk mitingini Mersin’de yapan MHP lideri Devlet Bahçeli “Terör örgütünün kafesindeki CHP işgal edilmiştir. Artık bu beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı yürüyüşü seriye bağlanacak” dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bahçeli&#039;den CHP belediyelerine tepki: Beceriksizlere kapıyı gösterin
    Mhp, Chp, Seçim, Devlet Bahçeli, Bahçeli, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim mitinglerine, aday çıkardığı iki büyükşehirden biri olan Mersin’le başladı. “Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin” sloganıyla gerçekleştirilen mitinge AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de katıldı. 70 bin kişinin hazır bulunduğu  mitingde konuşan MHP lideri Bahçeli,  Mersin’in son beş yıldır yerinde saydığını belirterek şunları kaydetti:

    Slogan belediyeciliği, dedikodu belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Kayırmacılık, haksızlık, partizanlık, yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin’in önünü kapatmıştır. Kurulan paravan şirketler kanalıyla, belediye imkânlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz. CHP’li Büyükşehir Belediyesi, umutları israf etmiştir. Geride kalan beş yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. Aldatma ve anafor siyasetine son verilmelidir. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir.

    ‘DEM’lenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye ‘hayır’ diyen bu CHP’dir. Terörist Demirtaş’ın avukatı olan bu CHP’dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin’i ‘DEM’lenmiş CHP musibetinden arındırmak millî güvenliğimiz, millî huzurumuz, millî onurumuz adına da mecburiyettir.

    Bahçeli, Misakımillî’nin mirasçısının MHP ve Cumhur İttifakı olduğunu söyleyerek “Mersin’i Cumhurbaşkanı’mıza hediye edecek misiniz?” sözleriyle konuşmasına son verdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpChpSeçimDevlet BahçeliBahçeli
    Haberler > Politika > Bahçeli'den CHP belediyelerine tepki: Beceriksizlere kapıyı gösterin
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı bırakın 1 gün bile kaybedemeyiz - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı bırakın 1 gün bile kaybedemeyizOtogarlar taşınacak, iki yakaya iki tünel yapılacak! Murat Kurum projelerini bir bir açıkladı - PolitikaOtogarlar taşınacak, iki yakaya iki tünel yapılacakSaadet Partisi, İstanbul adayını tanıttı, İBB'ye yüklendi: 'Altın tepsideki fırsatı heba etti' - Politika'Altın tepsideki fırsatı heba etti'AK Parti'nin Mihalgazi'de 'başkan' tercihi değişmedi: Şalvarı ve yaşmağıyla yeniden sahneye çıktı - PolitikaŞalvarı ve yaşmağıyla sahneye çıktıMurat Kurum, Valorant'ta 'headshot' attı! e-sporculardan alkışlı destek: Helal be - PolitikaMurat Kurum, Valorant'ta 'headshot' attıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Amacı sessiz sedasız koltuğuna dönmek - PolitikaKılıçdaroğlu'nun amacı sessiz sedasız koltuğuna dönmekErdoğan, 14 ilçeden 13'ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesi - PolitikaEskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısı hakkında ilk açıklama - PolitikaErdoğan'dan kilise saldırısı hakkında ilk açıklamaCumhur İttifakı'nın Gaziantep adayları tanıtıldı: İşte ilçe ilçe tam liste... - PolitikaCumhur İttifakı'nın Gaziantep adayları tanıtıldı: İşte ilçe ilçe tam liste...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir adaylarını açıkladı - Politikaİşte AK Parti'nin Eskişehir adayları
    Sonraki Haber Yükleniyor...