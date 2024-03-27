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Haberler > Politika > Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Sen İstanbul'a yaşattığın kayıp yıllara üzül

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Sen İstanbul'a yaşattığın kayıp yıllara üzül

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Tunç&#039;tan İmamoğlu&#039;na tepki: Sen İstanbul&#039;a yaşattığın kayıp yıllara üzül

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların sahada seçim çalışması yaptığına dair eleştirilerine cevap verdi. Tunç, " Sen işine bak. Sen İstanbul'a yaşattığın kayıp yıllara üzül. Sen kendi perişanlığına üzül" dedi.

Bir dizi program nedeniyle Karabük'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Safranbolu'da belediye başkan adayı Ali Büyüközdemir’e destek isteyen Tunç, projelere destek olacaklarının sözünü verdi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"O ESKİ GÜNLERE BİR DAHA GERİ DÖNMEK YOK"

Özel’in darbe söylemine tepki gösteren Tunç, "CHP Genel Başkanı ‘Gençler darbe yaparsa iyidir. Gençler darbe yaparsa başımızın üstünde yeri var. Ben o darbeye teslim olurum’ diyor. Böyle bir siyasetçi olabilir mi? Darbenin genci yaşlısı mı olur? Demokrasiye hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

"Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz" diyen Tunç, "O başbakanların bakanların asıldığı, siyasetçilerin zindanlara tıkıldığı darbe mağdurlarının hapislerde çürütüldüğü o eski günlere bir daha geri dönmek yok. O geri dönmek isteyenler de hiçbir zaman bu ülkede iktidar yüzü görmeyecek. Bu millet onlara fırsat vermez" diye konuştu.

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Sen İstanbul'a yaşattığın kayıp yıllara üzül - 1. Resim

"SEN İSTANBUL'A YAŞATTIĞIN KAYIP YILLARA ÜZÜL"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bakanların sahada seçim çalışmaları yaptıklarına dair eleştirilerine tepki gösteren Tunç, şunları söyledi:

"17 bakan siz seçim çalışmasındasınız diyor. Bakanların seçim çalışmasında olmasıyla ilgili bir kanunen bir anayasal yasak mı var? Nereden çıkardınız bunu? Kendi beceriksizliğinize, kendi kayıp yıllarınızı örtmek için sürekli bunu gündemde tutmaya çalışıyorsunuz. Neymiş 17 bakan niye İstanbul'da? 17 bakan Türkiye'nin her yerinde. 81 vilayetinde halkının arasında hem ülkeyi yönetiyor hem de milletini dinliyor.

Sen geleceksin vatandaşa o hükümetin çalışmalarını, bakanların çalışmalarını karalayacaksın, dezenformasyon yapacaksın. Biz de milletimize doğrusunu anlattığımızda da rahatsız olacaksın. Öyle mi? Sen işine bak. Sen İstanbul'a yaşattığın kayıp yıllara üzül. Sen kendi perişanlığına üzül. Nasıl İSKİ skandallarıyla bu ülkeyi çalkalandırdınız geçmişte? Şimdi de para kuleleriyle maalesef İstanbul'a o para görüntüleri yaşatıyorsunuz."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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