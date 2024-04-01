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Haberler > Politika > Balıkesir'in CHP'li yeni başkanı Ahmet Akın güne şükür namazıyla başladı

Balıkesir'in CHP'li yeni başkanı Ahmet Akın güne şükür namazıyla başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;in CHP&#039;li yeni başkanı Ahmet Akın güne şükür namazıyla başladı

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 civarında oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, güne şükür namazı kılarak başladı. İlk icraatını açıklayan Akın, "İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum" dedi.

Balıkesir'de seçim yarışından zaferle ayrılan Ahmet Akın, sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu.

İLK İCRAATINI AÇIKLADI

Akın, ilk icraatını açıkladı. Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

YAŞLI TEYZEDEN AKIN'A DESTEK

Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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