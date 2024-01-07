Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Belediye başkanı maaşı 2024 ne kadar? Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ne kadar maaş alıyor, ne kazanıyor?

    Belediye başkanı maaşı ne kadar 2024? | Belediye seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasından belediye başkanı maaşı ne kadar, kaç TL merak ediyorlar. Peki, Belediye başkanı maaşı 2024’te ne kadar? İşte büyükşehir belediye başkanı maaşı, ilçe belediye başkanı maaşı ne kadar yanıtı…

    Belediye başkanı maaşı 2024 ne kadar? Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ne kadar maaş alıyor, ne kazanıyor?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Belediye başkanı maaşı 2024! Belediye başkanı maaşları nüfus sayısına göre değişiklik göstermektedir. Peki, Belediye başkanı maaşı 2024 ne kadar? İşte detaylar…

    BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

    Belediye başkanı maaşı 2023 yılında nüfusa göre şu şekildeydi:

    Nüfusu 10 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 78.000 TL,

    Nüfusu 50 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 80.000 TL,

    Nüfusu 100 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 83.000 TL,

    Nüfusu 500 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 86.000 TL,

    Nüfusu 1 milyon kadar olan illerde belediye başkanı maaşı 88.000 TL,

    Nüfusu 2 milyon kadar olan illerde belediye başkanı maaşı 91.000 TL,

    Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan illerde belediye başkanı maaşı 96.000 civarındadır.

    Büyükşehir illerinde nüfus diğer illere göre daha fazla olduğu için büyükşehir belediye başkanı maaşları diğer il belediye başkanı maaşlarına göre daha yüksektir. En yüksek belediye başkanı maaşı 128 bin TL civarındadır.

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

    İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. 16 nüfuslu İstanbul’da belediye başkanı olan kişi de doğal olarak en yüksek maaşı alan belediye başkanıdır. İBB Başkanı maaşının 2023 yılında 128 bin 810 TL olduğu tahmin edilmektedir.

    BELDE BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

    Belde, ilçeden daha az nüfusa sahip yerleşim yerleri için ifade edilir. 2023’te belde belediye başkanı maaşı 69 bin 720 liradan başlamakta idi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Belediye Başkanı
    Haberler > Politika > Belediye başkanı maaşı 2024 ne kadar? Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ne kadar maaş alıyor, ne kazanıyor?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj - PolitikaAK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan ilk mesajErdoğan ziyaret etmişti, hastaneden acı haber geldi - PolitikaErdoğan ziyaret etmişti, hastaneden acı haber geldiAK Parti belediye başkan adayları (TAM LİSTE) - PolitikaAK Parti belediye başkan adayları (TAM LİSTE)Murat Kurum nereden, hangi ilden milletvekili? - PolitikaMurat Kurum nereden, hangi ilden milletvekili?Milletvekili, belediye başkan adayı olursa milletvekilliği düşer mi? - PolitikaMilletvekili, belediye başkan adayı olursa milletvekilliği düşer mi?İBB adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapacak - PolitikaİBB adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapacakBloomberg’ten Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme için çarpıcı iddia - PolitikaBloomberg’ten Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme için çarpıcı iddiaAK Parti'nin acı günü - PolitikaAK Parti'nin acı günüGözler İstanbul'da! AK Parti 26 adayını bugün açıklıyor - PolitikaGözler İstanbul'da! AK Parti 26 adayını bugün açıklıyorKurum’un adaylık çıkışının ardından İmamoğlu’ndan ilk mesaj - PolitikaKurum’un adaylık çıkışının ardından İmamoğlu’ndan ilk mesaj
    Sonraki Haber Yükleniyor...