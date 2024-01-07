Belediye başkanı maaşı 2024 ne kadar? Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ne kadar maaş alıyor, ne kazanıyor?

7 Ocak 2024 17:28 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:29

Belediye başkanı maaşı 2024! Belediye başkanı maaşları nüfus sayısına göre değişiklik göstermektedir. Peki, Belediye başkanı maaşı 2024 ne kadar? İşte detaylar…

BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

Belediye başkanı maaşı 2023 yılında nüfusa göre şu şekildeydi:

Nüfusu 10 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 78.000 TL,

Nüfusu 50 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 80.000 TL,

Nüfusu 100 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 83.000 TL,

Nüfusu 500 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı maaşı 86.000 TL,

Nüfusu 1 milyon kadar olan illerde belediye başkanı maaşı 88.000 TL,

Nüfusu 2 milyon kadar olan illerde belediye başkanı maaşı 91.000 TL,

Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan illerde belediye başkanı maaşı 96.000 civarındadır.

Büyükşehir illerinde nüfus diğer illere göre daha fazla olduğu için büyükşehir belediye başkanı maaşları diğer il belediye başkanı maaşlarına göre daha yüksektir. En yüksek belediye başkanı maaşı 128 bin TL civarındadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. 16 nüfuslu İstanbul’da belediye başkanı olan kişi de doğal olarak en yüksek maaşı alan belediye başkanıdır. İBB Başkanı maaşının 2023 yılında 128 bin 810 TL olduğu tahmin edilmektedir.

BELDE BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

Belde, ilçeden daha az nüfusa sahip yerleşim yerleri için ifade edilir. 2023’te belde belediye başkanı maaşı 69 bin 720 liradan başlamakta idi.