CHP ile İyi Parti arasındaki çatlak büyüyor: Kılıçdaroğlu'nu devirenler bize sinsice operasyon çekiyor

Genel seçimlerde aynı masada oturan CHP ile İyi Parti arasındaki çatlak, yerel seçim sürecinde gitgide büyüyor. İyi Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterenler, CHP genel başkanlığına uygun görmediler ve devirdiler, Özgür Özel'i genel başkan yaptılar" diyerek, partisindeki istifaları 'CHP'nin sincice operasyonu' olarak nitelendirdi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri'ne 38 gün kaldı. Yerel seçim sürecinde siyasi partiler arasındaki rekabet de kızışıyor. Mayıs seçimlerine 'Millet İttifakı' çatısı altında giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti arasındaki çatlak da derinleşiyor.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, burada partililerle görüştü, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

'CHP BİZE SİNSİCE OPERASYON ÇEKİYOR'

Yerel seçim sürecinde yaşananlara değinerek, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterenler, CHP genel başkanlığına uygun görmediler ve devirdiler, Özgür Özel'i genel başkan yaptılar. Şimdi bu normal, bu demokrasi, bunda hiçbir şey yok... Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok ağır, sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor. Bu cümleyi artık çok net kuruyorum."

İSTİFALARA DİKKAT ÇEKTİ

Belediye meclis üyelerinin istifasına işaret eden Kavuncu, "O gün dedik ki; 'Bakın, bu istifaların arkasından herhangi biriniz CHP'nin listelerinden belediye meclis üyesi olarak çıkarsanız biz bunu bir operasyon olarak okuruz.' Tek tek isim veriyorum size, Bora Kılıç, Çekmeköy CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde çıktı. Yakup Fındık, Ümraniye CHP'nin belediye meclis üye listesinden çıktı. Hafız Şirazi, Küçükçekmece belediye meclis üyesi kontenjanından çıktı. Bu operasyon değil de nedir?" diye konuştu.

Kavuncu, şunları kaydetti:

"Nasıl gidiyor biliyor musunuz bunlar? Mesela dün birisi istifa ediyor. Zeytinburnu ilçe başkanımız iki gün önce istifa etti. Pazar günü biz aday tanıtım toplantısı yaptık, ben İstanbul projelerimizi anlattım. O gün bu arkadaşların hepsi orada. Biz, hür ve müstakil siyaset yapma kararını alalı üç ay olmuş. Üç ay hiçbir problem yok. İki gün önce kameralar karşısında istifa ediyor Zeytinburnu ilçe başkanımız. Diyor ki; 'Ben Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyi kabul ettim.' Bugün, Zeytinburnu CHP 12. sıra belediye meclis üyesi adayıdır. Böyle bir rezillik olur mu?"