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    • CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protesto büyüyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protesto büyüyor

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Avcılar ve Sarıyer adaylarına tepki gösterip eylem düzenledi. Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday gösterilmesini isteyen partililer, Hançerli aday gösterilmezse oy kullanmayacaklarını açıkladı.

    Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmeyeceği iddiaları partililerin tepkisine yol açtı. 

    Yüzlerce partili CHP İl Başkanlığı önünde toplandı, 'ithal başkan istemiyoruz' diyerek eylem düzenledi.

    Şu saatlerde kriz devam ederken henüz CHP yönetiminden bir açıklama gelmedi.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Politika > CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protesto büyüyor
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