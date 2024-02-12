CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protesto büyüyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Avcılar ve Sarıyer adaylarına tepki gösterip eylem düzenledi. Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday gösterilmesini isteyen partililer, Hançerli aday gösterilmezse oy kullanmayacaklarını açıkladı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmeyeceği iddiaları partililerin tepkisine yol açtı.

Yüzlerce partili CHP İl Başkanlığı önünde toplandı, 'ithal başkan istemiyoruz' diyerek eylem düzenledi.

Şu saatlerde kriz devam ederken henüz CHP yönetiminden bir açıklama gelmedi.

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