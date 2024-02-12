CHP il başkanlığında Avcılar protestosu! Başkan Turan Hançerli'den ilk açıklama

CHP'nin Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi yeniden aday göstermeyeceği iddiasının ardından bir grup partili, CHP il başkanlığı önünde protesto düzenledi. Başkan Hançerli ise konuyla ilgili TGRT Haber'e konuştu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmeyeceği iddiaları CHP'yi karıştırdı. CHP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, 'ithal başkan istemiyoruz' diyerek “Turan Hançerli'nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz. Olmazsa İstanbul’un her yerini kaybederler” diyerek yönetime çağrıda bulundu.

"AVCILAR HALKI DEMOKRATİK HAKKINI KULLANDI"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise konuyla ilgili TGRT Haber'de Medya Kritik'e konuştu.

Hançerli, "Partimizin MYK'sı ve PM devam ediyor. Fakat özellikle sosyal medyada yayılan bir haber; MYK'ya önerilen isim Avcılar'da yaşamayan bir partili arkadaşın önerildiği yönünde oldu. Hizmet ettiğimiz insanlar kaygıları nedeniyle protesto demeyelim ama talep ve dikkat çekme etkinliği düzenledi. Hem İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde bildiğim kadarıyla hala sürüyor hem de ilçe başkanlığımızda oldu. Zannediyorum bazı eksik değerlendirmeler olmuş ve bu eksik değerlendirmeye karşı da hem partililerimiz hem de Avcılar halkı demokratik hakları olan bir hakkını kullanıyor." dedi.

"HATADAN DÖNÜLECEĞİNİ UMUYORUM"

Hançerli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Avcılar'da ben deprem konusunu gündeme getiren ve kentsel dönüşümü yapan ve kentsel dönüşüm sayısı da 25 bin bağımsız bölümü geçmiş bir ilçeyiz, önemli ölçüde yol katetmiş bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla bu konuda kentimiz çok önemli mesafe katetti ama yapacak işlerimiz de vardı.

Anketlerde oldukça öndeydik, hem memnuniyetimiz hem de tekrardan seçimi kazanma noktasında bizden daha yüksek oy alacak birisi yoktu. Ben biliyorum ve umuyorum ki bu hatadan dönülecek, aday gösterileceğim. Umudum hala güncel."

NE OLMUŞTU?

Hançerli’nin yeniden aday gösterilmesini isteyen CHP’liler, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek parti yönetimine seslendi. Avcılar’da ithal başkan istemediklerini söyleyen partililer, Turan Hançerli’nin aday gösterilmemesi durumunda 31 Mart’taki yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını belirtti.

Hançerli'nin Avcılar'da 40 yıllık imar sorununu çözdüğünü beliten Aslan Uzun isimli partili, "Kesinlikle Turan başkanımızı geri istiyoruz. Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, Avcılar olmadan Turan başkan olmaz" dedi.

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ'NDEN KARARA SERT TEPKİ

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ise, "CHP'nun Turan Hançerli hakkında yanlış bir karar verirse ülkede yaşayan 10,5 milyon engelliye karşı büyük bir saygısızlık yaptığını düşünüyoruz. Ülkemizde demokrasiyi, laikliği, hak hukuk, adaleti savunan CHP içinde ülke nüfusunun yüzde 13’ünü, engellileri temsil eden bir belediye başkanını içinde barındıramıyorsa bana göre CHP'de adalet de yoktur, vicdan da yoktur, engelliye hiçbir şekilde saygı duymadığını da göstermektedir” diye konuştu.

"HANÇERLİ ADAY GÖSTERİLMEZ İSTANBUL'U KAYBEDERLER"

Turan Hançerli'nin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen bir başka partili de, “Turan Hançerli'nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz. Eğer bu olmaz, tam tersi olursa hiç kusura bakmasınlar Sancaktepe'yi, Küçükçekmece’yi ve İstanbul’un her yerini kaybederler. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz” ifadelerini kullandı.