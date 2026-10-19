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Politika

CHP, yeni liste için çalışma yapıyor! Başkanlar kasım ayında ihraç edilecek

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CHP, yeni liste için çalışma yapıyor! Başkanlar kasım ayında ihraç edilecek
Başlık ResmiCHP, yeni liste için çalışma yapıyor! Başkanlar kasım ayında ihraç edilecek

CHP'de yeni ihraçların gündemde olduğu belirtilirken parti yönetimi, bazı belediye başkanlarının tutumlarını mercek altına aldı. Daha önce ertelenen belediye başkanları toplantısının kasım ayında yapılması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisindeki siyasi dengeler de yakından takip ediliyor. CHP kurmayları, TBB seçimlerinde izlenen yaklaşımın İBB'de de sürdürüleceğini ancak partinin kurumsal kimliğinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP’de kalan belediye başkanlarının sayısı 100’ün altına düşerken, yeni ihraçların geleceği belirtiliyor. CHP yönetimi, belediye başkanlarının tutumlarını ve yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri yakından izlerken, kasım ayında yapılması planlanan toplantıya odaklandı. Parti kurmayları, daha önce eylül sonu veya ekim başında yapılması planlanan ancak bazı illerdeki dengeler sebebiyle ertelenen belediye başkanları toplantısının kasım ayında yapılacağını bildirdi. İhraçlara ilişkin değerlendirme yapan kurmaylar, “Bazı belediye başkanlarının tutumlarını yakından takip ediyoruz. Daha geniş bir liste üzerinden çalışma yapıyoruz. Kasım ayında belediye başkanlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ndeki dengeler de CHP yönetiminin gündeminde yer alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde izlenen iş birliği yaklaşımının İBB’de de sürdürülmesi bekleniyor. TBB seçimlerinde aday çıkarmadıklarını hatırlatan CHP kurmayları, İBB’deki sürecin de benzer bir hassasiyetle yürütüleceğine işaret etti. Kurmaylar, “TBB seçimlerini başarıyla atlattık. İBB’de de aynı hassasiyet gösterilecek. Ancak partinin kurumsal kimliğinin zedelenmesine de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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