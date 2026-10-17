AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değişimleri ve kendi siyasi konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti değiştiren belediye başkanlarının kararlarının nedenlerinin zamanla ortaya çıkacağını söyleyen Yavaş, Ankara halkına rozetini çıkarmış şekilde eşit hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir açılış töreninde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Muhalefet saflarında son dönemde hız kazanan parti değişikliklerine değinen Mansur Yavaş, bu ölçekte bir hareketliliğin daha önce yaşanmadığını ifade etti.

Yavaş, "Şimdiye kadar bu kadar yoğunlukta bir parti değiştirme olmamıştı. Onun için bunu özellikle parti değiştiren belediye başkanlarımıza da sorun, onlar bir cevap vereceklerdir. Vermezlerse de inşallah zaman içerisinde bunların sebepleri ortaya çıkacaktır" dedi.

Mansur Yavaş: CHP ve Yeni Parti'yi birbirine tercih etmem

"ŞU AN BAĞIMSIZIZ"

Siyasi geleceğine ve konumuna dair açıklamalarda bulunan Yavaş, CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan derin ayrışmada taraf olmadığını söyledi.

Yavaş, "Biz şu anda bağımsızız" diyerek mevcut durumuna işaret etti. İki partiden birini diğerine tercih etmeden, kendisini belediye başkanlığına taşıyan seçmenlerin tamamına hizmet etmeyi esas aldığını ifade etti.

Mansur Yavaş: CHP ve Yeni Parti'yi birbirine tercih etmem

Ankara’daki hizmet anlayışına ilişkin mesajlarını yineleyen Yavaş, siyasi kimliklerin ötesinde hareket edeceğini belirtti. Yavaş, "Rozetimizi çıkarmış bir vaziyette tüm Ankara’ya hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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