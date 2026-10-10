Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Yavaş'ın "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" sözleri hatırlatılarak siyasi tercihlerde seçmen iradesine saygının önemi vurgulandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi. Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki söylentilerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yazılı açıklama yapıldı. İddiaların daha önce de defalarca yalanlandığı belirtilirken Yavaş'ın bu konudaki tutumunun açık olduğu ifade edildi.

ABB'DEN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINA YALANLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Yavaş'ın siyasi geleceğiyle ilgili farklı partiler üzerinden gündeme getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir."

Belediye, her gün başka bir siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bir kez daha kamuoyuna duyurdu.

Mansur Yavaş'ın parti değiştireceği iddialarına ABB'den yalanlama

"SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR"

Açıklamada, Mansur Yavaş'ın daha önce yaptığı seçmen iradesi vurgusuna da dikkat çekildi.

Yavaş'ın siyasete ve siyasetçilere duyulan güvenin korunması gerektiğine ilişkin görüşlerinin hatırlatıldığı duyuruda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür."

Yavaş'ın "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" sözlerinin bu konudaki duruşunun en açık ifadesi olduğu vurgulandı.

"BU İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, açıklamasının sonunda kamuoyuna da çağrıda bulundu.

Belediyeden yapılan duyuruda, "Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

CHP'DEN AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Mansur Yavaş, 23 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Yavaş, istifa açıklamasında seçmenin sandıkta yalnızca bir kişiye değil, siyasi bir iradeye de oy verdiğini belirterek bu iradenin başka bir siyasi partiye taşınmasını doğru bulmadığını ifade etmişti.

Son dönemde Yavaş'ın farklı partilere katılabileceği yönünde gündeme gelen iddialar ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin son açıklamasıyla yeniden yalanlanmış oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala