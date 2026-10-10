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AK Partili Yalçın'dan canlı yayında bomba sözler: Sırada bir büyükşehir var

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AK Partili Yalçın'dan canlı yayında bomba sözler: Sırada bir büyükşehir var
Başlık ResmiAK Partili Yalçın'dan canlı yayında bomba sözler: Sırada bir büyükşehir var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, katıldığı canlı yayında CHP kanadından yeni katılımlar beklediklerini belirterek "İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var "dedi. Yalçın, 'Mansur Yavaş' sorusuna ise cevap vermedi.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine ilişkin de konuşan Yalçın, CHP'den dikkat çeken başka isimlerin de AK Parti'ye geçmesini beklediğini belirtti.

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"SIRADA BİR BÜYÜKŞEHİR VAR"

Yalçın, "İzmir'e de hak ettiği hizmet, İzmir'de hak ettiği hizmete kavuşur diye ümit ediyorum. Birçok şehirde, bakın Aydın'da bir belediye başkanlığı değişimi yaşadı. Çok hızlı bir projeler orada devreye girdi. Afyon da aynı şekilde devreye girdi. Ve ben öyle tahmin ediyorum ki yakında yani özellikle İzmir örneğini gördüklerinde birçok belediye başkanı AK Parti'ye daha da fazla teveccüh gösterebilir. Cumhurbaşkanımız da bunu açık açık dile getiriyor zaten. Bize gelmek isteyen, bize katılmak isteyenlere kapımız açık. Dikkat çeken isimlerin geçeceğini düşünüyorum. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmıştı
Başlık Resmiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmıştı

MANSUR YAVAŞ SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Mansur Yavaş isminin sorulması üzerine ise Yalçın, şöyle cevap verdi: "Onu söylemeyeceğim"

Hasan Basri Yalçın
Başlık ResmiHasan Basri Yalçın
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