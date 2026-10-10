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AK Parti'den Suudi Arabistan'daki saldırılara sert kınama

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AK Parti'den Suudi Arabistan'daki saldırılara sert kınama
Başlık ResmiAK Partiden Suudi Arabistandaki saldırılara sert kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınadı. Çelik, "Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çelik, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Abha’daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti: "Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suudi Arabistan’a taziyelerimizi sunuyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz."

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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