CHP'de Çankaya düğümü, torpil krizi büyüyor

CHP’nin kalesi olarak görülen Ankara’nın Çankaya ilçesinde, belediye başkan adayının henüz açıklanmaması sebebiyle başlayan kriz büyüyor.

Haber Merkezi ANKARA - Geçen hafta açıklanmasına kesin gözüyle bakılan Çankaya adayının PM gündemine gelmemesinin, Genel Başkan Özgür Özel’in adaylık başvurusu dahi yapmayan ve Veli Ağbaba’nın da akrabası olan Hüseyin Can Güner’in atama yoluyla aday olarak ilan edilmesi ihtimalinden kaynaklandığı ifade edildi.

"SIRF KİŞİSEL YAKINLIKTAN ÖTÜRÜ"

Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olan Eren Erdem “Partiye o kadar emek vermiş, adaylık başvurusu yapmış olan herkesi hiçe sayıp; adaylık başvurusu dahi yapmamış bir kişiyi atamaya çalışıyorlar. Sırf kişisel yakınlıktan ötürü” dedi.

"HER SİYASETÇİ KENDİSİNİ BİR HALT ZANNEDER"

Bu açıklamaya, adaylık için ismi geçen ve PM üyesi de olan Güner’den tepki geldi. Güner, Erdem’i isim vermeden ‘Geçmişi belirsiz, kirli isim’ olarak suçladı ve ‘Kişiliği, kimliği, mesleği, geçmişi belli olmayan, ajan kılıklı sahtekârlar’ diye nitelendirdi. Güner’in ajanlık çıkışına sert tepki gösteren Erdem ise “Her siyasetçi kendisini bir halt zanneder neticede. Bu gencecik çocuğun, bir yerlerde “boncuk arayıp”, çok fazla şahsi açıklamalar yaparak “kendisine fazlaca değer addedilmiş” olduğunu zannetmesi, siyasi okuma eksikliği yahut ferasetsizliğinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.