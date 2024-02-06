Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • CHP'de Çankaya düğümü, torpil krizi büyüyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de Çankaya düğümü, torpil krizi büyüyor
    Chp, Eren Erdem, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP’nin kalesi olarak görülen Ankara’nın Çankaya ilçesinde, belediye başkan adayının henüz açıklanmaması sebebiyle başlayan kriz büyüyor.

     Haber Merkezi ANKARA - Geçen hafta açıklanmasına kesin gözüyle bakılan Çankaya adayının PM gündemine gelmemesinin, Genel Başkan Özgür Özel’in adaylık başvurusu dahi yapmayan ve Veli Ağbaba’nın da akrabası olan Hüseyin Can Güner’in atama yoluyla aday olarak ilan edilmesi ihtimalinden kaynaklandığı ifade edildi.

    "SIRF KİŞİSEL YAKINLIKTAN ÖTÜRÜ"

    Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olan Eren Erdem “Partiye o kadar emek vermiş, adaylık başvurusu yapmış olan herkesi hiçe sayıp; adaylık başvurusu dahi yapmamış bir kişiyi atamaya çalışıyorlar. Sırf kişisel yakınlıktan ötürü” dedi.

    "HER SİYASETÇİ KENDİSİNİ BİR HALT ZANNEDER"

    Bu açıklamaya, adaylık için ismi geçen ve PM üyesi de olan Güner’den tepki geldi. Güner, Erdem’i isim vermeden ‘Geçmişi belirsiz, kirli isim’ olarak suçladı ve ‘Kişiliği, kimliği, mesleği, geçmişi belli olmayan, ajan kılıklı sahtekârlar’ diye nitelendirdi. Güner’in ajanlık çıkışına sert tepki gösteren Erdem ise “Her siyasetçi kendisini bir halt zanneder neticede. Bu gencecik çocuğun, bir yerlerde “boncuk arayıp”, çok fazla şahsi açıklamalar yaparak “kendisine fazlaca değer addedilmiş” olduğunu zannetmesi, siyasi okuma eksikliği yahut ferasetsizliğinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpEren Erdem
    Haberler > Politika > CHP'de Çankaya düğümü, torpil krizi büyüyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Murat Kurum'dan 'futbol turnuvası' projesi: Uluslararası bir organizasyon yapacağız - PolitikaMurat Kurum'dan 'futbol turnuvası' projesiORC Araştırma yayımladı: İzmirliler yüzde 38.2 ile Cemil Tugay, yüzde 34.7 ile Hamza Dağ diyor - Politikaİzmirlilerin tercihi hangi adaydan yana?Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle buluştu: Bölge ayağa kalkana kadar dinlenmek yok - Politika"Evini almayan kalmayacak"AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor: 'Fermuar sistemi' masaya yatırılacak - Politika“Fermuar sistemi” masaya yatırılacakTiktok videosunun ardından CHP adaylığı iptal etmişti... Uygar Yıldırım 'Parti tüzüğünde böyle bir gerekçe yok' diyerek isyan etti - Politika'Parti tüzüğünde böyle bir gerekçe yok' diyerek isyan ettiCumhur İttifakı'nın Samsun adayları belli oldu! 3 ilçede MHP desteklenecek - PolitikaCumhur İttifakı'nın Samsun adayları belli olduAK Parti'nin Malatya ilçe adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste - PolitikaAK Parti'nin Malatya ilçe adayları belli olduVatan Partisi, İstanbul adayını açıkladı - Politikaİstanbul için bir aday dahaYargıtay ve AYM tartışmalarını işaret etti: Adalet Bakanı Tunç'tan kanun düzenlemesi sinyali - PolitikaAdalet Bakanı Tunç'tan kanun düzenlemesi sinyaliDEM Parti, İstanbul kararını 9 Şubat'ta açıklayacak - Politikaİstanbul adayı için tarih verdiler
    Sonraki Haber Yükleniyor...