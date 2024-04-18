CHP'den 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması: 'Taksim' için Valilik ile görüşülecek

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin açıklama yapan CHP, İstanbul Valiliği ile kutlamaların Taksim'de yapılması için taleplerini ileteceklerini duyurdu. 'Taksim Meydanı, ortak hafızadır' diyen ana muhalefet partisi, herkesi 1 Mayıs'ta alanlara beklediklerini açıkladı.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması için çağrı yapan Taşcıer, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz. 'Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır' diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023’te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il örgütünün, İstanbul Valiliği ile görüşme gerçekleştireceğini bildiren Taşcıer, "Partimizin Taksim konusundaki talebini, beklentisini iletecekler" dedi.

Taşcıer, "Herkesi 1 Mayısta alanlara bekliyoruz" çağrısını yaptı.

Gamze Taşcıer'in açıklamaları şöyle:

İki hafta sonra takvimler 1 Mayıs’ı gösterecek. Bu 1 Mayıs’ı da emekçiler, düşük ücretler, aşırı çalışma, açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi ve sendikal örgütlenme hakkına olan saldırılarla dolu bir ortamda karşılıyor.

TAKSİM MEYDANI VURGUSU

Keşke 1 Mayıs kutlanabilecek bir bayram olsaydı, ama Türkiye’de maalesef buna çok uzağız. 1 Mayıs bizler için bir mücadelenin sembol günü, hak aramanın, sesini bir olup duyurmanın, birlik olmanın, dayanışmanın günü. Böylesi sembol bir günün, elbette bizler için sembol bir de mekânı var, o da Taksim Meydanı.

AYM KARARI

1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz. “Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır.” diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023’te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz.

Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz.

VALİLİK İLE TEMAS

Önümüzdeki günlerde İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik, İl Örgütümüz ile birlikte bu konuda Valilik ile bir görüşme gerçekleştirerek partimizin Taksim konusundaki talebini, beklentisini iletecekler.