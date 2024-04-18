AYM’den kıyafet kararı! Terör suçlularına tek tip zorunluluğu anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör suçlarından tutuklu veya hükümlü olanlara duruşmalarda tek tip kıyafet giydirilmesini anayasaya aykırı buldu.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - CHP ve Ankara 28. İş Mahkemesi, 7079 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin düzenlemenin bazı maddelerinin iptali talebiyle AYM’ye başvurdu. Belirli kıyafetler giyilmesinin zorunlu kılınması şeklindeki sınırlamanın ulaşılmak istenen “gereklilik kriterlerini” taşımadığına işaret eden Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Gerekçede “Kişinin istediği kıyafeti giymek yerine ceza infaz kurumunca verilen kıyafeti giymek zorunda olmasının söz konusu kıyafetin türü de dikkate alındığında kişinin maddi ve manevi varlığının korunması, geliştirilmesi hakkını sınırlandırdığı açıktır” denildi.

“İŞE İADE ETMEYEN ZARARDAN SORUMLU”

AYM göreve iade edilen kamu işçisinin işe başlamasını engelleyen kamu görevlisinin kamunun zararından muaf tutulmasını düzenleyen hükmü de anayasaya aykırı buldu. Gerekçede, iş akdi geçersiz sebeple feshedildiği ortaya konan işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenen tazminatın veya diğer haklarına dair ödemelerin idare adına hareket eden kamu görevlisine rücu edilmemesini öngören kuralın, keyfi ve hukuka aykırı işlemler tesis edilmesi bakımından caydırıcı etkiyi ortadan kaldıracağı anlatıldı. Bunun anayasal hakkın ihlaline yol açacağı, kuralın açıkça mevzuata aykırı olduğu belirtildi.