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AYM’den, mağduriyete karşı önemli karar! Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AYM’den, mağduriyete karşı önemli karar! Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi sadece şiddete uğrayan değil, şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların da koruma altına alınması gerektiğine hükmetti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ -  Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine yansıyan davadan, kadına şiddete karşı önemli bir karar çıktı. Diyarbakır’da yaşanan olayda, boşanma davası sırasında eşi F.E.’nin fi ziksel şiddetine maruz kalan Zekiye E, 120 günlük tedbir kararı ile koruma altına alındı. Zekiye E. tedbir süresi sona erince kocasının kendisine ve çocuklarına şiddet uygulamaya devam ettiğini, şiddet tehlikesinin sürdüğünü, boşanma ve ceza davası yargılamaları bulunduğunu belirterek, ek tedbir talebinde bulundu. Yaşadığı şiddet nedeniyle kendisini tehlikede hissettiğini ifade eden kadın, defalarca aşağılandığını, çocuğunun da şiddete maruz kaldığını kaydetti. Talebi inceleyen Diyarbakır 3. Aile Mahkemesi, şiddete ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı ve şiddete uğrama ihtimalinin ispatlanamadığı gerekçesiyle, önleyici tedbire gerek görmedi. Karara yapılan itiraz da reddedilince dosya Anayasa Mahkemesi’ne geldi.

GÜVENLİK KAPSAMI DEĞİŞTİ

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, şiddete uğrayan kadının maddi manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Zekiye E.’nin şiddet tehlikesi içinde bulunduğu iddiasının belirli ve somut bir olayla sınırlı olmadığına vurgu yaptı. Kararda, Zekiye E.’nin içinde bulunduğu şiddet tehlikesinin tedbir uygulanmasını gerektirmeyecek şekilde ortadan kalktığına dair ilgili ve yeterli gerekçenin ortaya konulmadığı vurgulanarak sadece şiddete uğrayan değil şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların da koruma kapsamında olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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