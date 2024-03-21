Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > AYM’den doktorları sevindiren karar! Kısıtlama kaldırıldı

AYM’den doktorları sevindiren karar! Kısıtlama kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AYM’den doktorları sevindiren karar! Kısıtlama kaldırıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Profesörlüğe yükselmede 5 yıl gelir getirici mesleki etkinlikte bulunmama şartı hak ihlali sayıldı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Anayasa Mahkemesi (AYM) profesörlüğe yükselmek için 5 yıl gelir sağlayıcı herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartı getirilmesini “özel hayata saygı hakkı” ihlali saydı. Dosyada yer alan bilgiye göre, Fatih Özaltın ve İbrahim Esinler, Ankara’da, Hacettepe Üniversitesinde tıp doçenti olduktan sonra mesai bitiminde serbest mesleki faaliyette bulunmak üzere muayenehane açtı. Hacettepe Üniversitesi, Resmî Gazete’de öğretim üyesi alım ilanı yayımlatarak “Ataması yapılacak olanlar, beş yıl süre ile kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunamayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve resmî belgeler sunarlar” şartı getirdi. Başvurucuların profesörlük kadrosuna başvuruları ek şartı sağlamadıkları gerekçesiyle işleme konulmayınca konu yargının gündemine taşındı.

ÖZEL HAYATA SAYGI VURGUSU

Şartın iptali talebiyle ayrı ayrı açtıkları davalarda mahkemeler Özaltın ile Esinler’i haklı buldu. Üniversite, Özaltın ve Esinler’i profesör kadrosuna atadı ancak mahkeme kararını istinafa götürdü. İstinaf, Özaltın ile Esinler’in açtığı davaların kesin olarak reddine, atamanın iptaline karar verdi. Bunun üzerine Özaltın ile Esinler, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruları görüşen Yüksek Mahkeme “özel hayata saygı hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da sahur vakti deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu... - GündemMalatya'da sahur vakti deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu...Botları arızalanan göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi! 51 kişi sağ salim karaya çıkarıldı - GündemBotları arızalanan göçmenler, sahil güvenliği aradı!Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı! Her yer bir anda beyaza büründü - GündemBolu Dağı'nda kar yağışı başladı!Türkiye sandık başına gidiyor! Seçim yasakları bugün itibarıyla başladı - GündemSeçim yasakları bugün itibarıyla başladıKuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu - GündemKuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim olduSarallar hakkında yeni iddianame: Elebaşı örgütü avukatıyla yönetmiş - GündemElebaşı örgütü avukatıyla yönetmişYazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Bir sonraki durakları İngiltere mi? - GündemBir sonraki durakları İngiltere mi?Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı - GündemKorkunç cinayetin detayları ortaya çıktıFETÖ'nün önemli isimlerindendi: Eski Vali Ahmet Pek gaybubet evinde yakalandı! - GündemEski Vali Ahmet Pek gaybubet evinde yakalandı!Vatandaşı isyan ettiren fahri müfettişler için yeni karar: Artık park cezası yazamayacaklar - GündemEGM'den trafik cezaları için yeni karar!
Sonraki Haber Yükleniyor...