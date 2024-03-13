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Haberler > Gündem > Yargıtay’dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor

Yargıtay’dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yargıtay’dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev hanımlarını sevindirecek bir karara imza attı. Kurul, evlilik birliği içerisinde biriktirilen parada ev hanımlarının da katkısının bulunduğuna hükmetti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ 

Ankara’da 1982 yılında başlayan evlilik 31 yıl sonra boşanma ile sonuçlandı. Boşanma davası sırasında açılan ve dokuz yıl boyunca yerel mahkeme, istinaf mahkemesi ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi arasında şahitlerin dinlenmesi ve bilirkişi raporları ile gidip gelen mal paylaşımı davasında son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi.

Polis olan koca, eşinin ev hanımı olduğunu ve edinilen mallara katkısının bulunmadığını savunsa da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evlilik birliği içinde edinilen taşınmaza ev hanımı olan kadının ziynetleri ile destek olmasını katkı olarak kabul etti.

Medeni Kanun’da eşlerin, birbirlerinin kişisel mallarına katkılarının söz konusu olduğu durumlarda tasfiyenin nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bu durumlarda da Borçlar Kanunu’nda yararlanıldığına dikkat çekilen kararda, eşlerin yaptıkları katkının karşılığını evlilik sona erdiğinde alabilmeleri için Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca “katkı payı alacağı kavramı” geliştirildiğine işaret edildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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