CHP'den Haluk Levent açıklaması: Böyle bir gündem olmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday mesaisi sürüyor. Ana muhalefet partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısını bir arada gerçekleştiren CHP'den Haluk Levent açıklaması geldi. İlk MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Deniz Yücel, "Ne MYK ne de PM'de böyle bir gündem olmadı" dedi.

Yerel seçime 47 gün kala CHP'de aday mesaisi sürüyor. Aday belirleme gündemli ilk MYK toplantısını sonlandırarak Parti Meclisi toplantısına geçen CHP'den Haluk Levent açıklaması geldi.

CHP'DE AYNI GÜN İKİ MYK VE PM

Ön seçim ile belirlenen adayların YSK’ye bildirilmesi için son günü olması sebebiyle CHP'de aday mesaisi hızlandı. Bugün iki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirecek. İlk MYK'nın ardından 12 aday daha belli oldu.

Malatya'da Veli Ağbaba, Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Kadıköy'de Murat Kösedağ'ın ismi öne çıktı. Son karar ise PM toplantısı sonucu verilecek.

HALUK LEVENT ADAY OLACAK MI?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerine Haluk Levent'in aday gösterileceği gündeme bomba gibi düştü. Kulisleri hareketlendiren iddialar CHP sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. Lütfü Savaş ve Haluk Levent sorusuna Deniz Yücel, "MYK ve PM’nin böyle bir gündemi olmadı" cevabını verdi.

Haluk Levent, CHP iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem" demişti. Levent, "Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var" ifadelerini kullanmıştı.